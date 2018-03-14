Ещё
Германия определилась в вопросе бойкота ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немецкий футбольный союз выступил против бойкота чемпионата мира в России 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Немецкий футбольный союз (DFB) выступил против бойкота чемпионата мира 2018 года в России. Об этом заявил глава DFB Райнхард Гриндель, слова которого приводит DPA.
>> Украина официально "бойкотировала" соревнования в России
В марте глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира в России. На фоне этого заявления в британских СМИ появилась информация, что сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира.
"Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот, — сказал Гриндель. — Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях".
Вице-президент DFB Райнер Кох также высказался против вмешательства политики в дела спорта.
"Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует нашим ценностям", — сказал Кох.
Национальная сборная в случае бойкота турнира в России может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года, поскольку нарушит правило Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому все участвующие в турнире футбольные ассоциации обязаны сыграть свои матчи, пока не вылетят из розыгрыша. Кроме того, любая ассоциация, которая отказывается от участия в турнире не позднее чем за 30 дней до его начала должна будет выплатить штраф в размере $266 тыс. Данный штраф удвоится, если команда откажется от участия в чемпионате менее чем за 30 дней до его начала.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На мировом первенстве сыграют 32 команды: сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Австралии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала.
ТАСС: последние новости
ФИФА: все допинг-пробы футболистов сборной РФ с трех последних турниров являются чистыми Кокорин из-за травмы пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу Футболист "Спартака" Сергей Еременко отказался от выступления за сборную Финляндии
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение