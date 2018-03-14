Формула победы: что исследовал Хокинг в футболе

Известный британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался в своем доме в Кембридже на 77 году жизни. Отдел спорта «Газеты.Ru» вспоминает знаменитое исследование великого ученого о чемпионате мира по футболу.

14 марта 2018 года в возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг — один из величайших физиков-теоретиков в истории. За свою многолетнюю научную карьеру, которая взяла серьезный старт еще в университетские годы, ученый внес огромный вклад в космологию, особенно в области изучения черных дыр.

Однако Хокинг был известен не только своими фундаментальными исследованиями, но и популяризирующими науку забавными изысканиями. Одно из них оказалось посвящено футболу.

В 2014 году, в преддверии чемпионата мира в Бразилии, физик задался вопросом: «Что нужно сделать сборной Англии по футболу, чтобы наконец победить на мировом первенстве?».

В последний раз «три льва» брали мундиаль в 1966 году под руководством Альфреда Рамсея. Хокинг решил проанализировать выступления сборной с тех пор, чтобы выяснить, при каких условиях она играет лучше всего и вывести формулу успеха на чемпионате мира — 2014.

К слову, эту идею ему предложила ирландская букмекерская компания, которая и не надеялась, что великий ученый согласится.

«Мы думали, есть 1% вероятности, что Стивен скажет да. Но он откликнулся! Мы были совершенно поражены», — цитировал The Guardian ошарашенного представителя компании.

«Даже в период зарождения цивилизации люди не удовлетворялись тем, чтобы рассматривать события как нечто бессвязное и не имеющее логичного объяснения. Чемпионат мира по футболу в этом плане ничем не отличается от других событий», — иронично заметил физик перед началом презентации. Чтобы продемонстрировать миру результаты своего шуточного исследования, Хокинг созвал пресс-конференцию в зале одного из респектабельных лондонских отелей.

В ходе исследования ученый рассмотрел 45 матчей сборной Англии на различных чемпионатах мира, начиная с 1966 года, а также уделил особенное внимание всем 204 ударам в послематчевых сериях пенальти, проведенных за это время, поскольку данный аспект игры является слабым местом «трех львов».

По итогам всеобъемлющего анализа физик вывел пять ключевых компонентов, которые оказывают наибольшее влияние на выступление национальной команды: психология, физиология, политика, тактика и окружающая среда.

Так, Хокинг заметил, что результаты сборной улучшались, когда она играла на высоте менее 500 метров над уровнем моря.

При этом англичанам важна нежаркая погода: с повышением температуры на пять градусов процент побед сокращался более чем вполовину.

Хокинг предсказал, что матчем с самыми благоприятными условиями для англичан станет игра группового этапа чемпионата мира против Коста-Рики. В итоге эта встреча стала единственной, в которой британцы смогли взять очко, сыграв вничью (0:0). Остальные матчи группового этапа они проиграли с одинаковым счетом (1:2).

Насчет формы ученый указал, что для психологического комфорта футболистов желательно использовать красные цвета, которые заставляют их чувствовать себя более уверенно и выглядеть агрессивнее.

К слову, все встречи в группе ЧМ-2014 англичане провели в белом — может, поэтому и заняли только последнее место?

По поводу расстановки игроков на поле физик заявил, что, несмотря на привычную для англичан схему 4-4-2, более успешно зарекомендовала себя в прошлом формация 4-3-3. При таком расположении на поле сборная выигрывала 58% матчей, а вот при другой схеме — 48%.

Рассуждая о послематчевой серии пенальти (англичане проиграли все, в которых участвовали с 1978 года, — с тех пор, как в футболе был введен такой метод определения победителя), Хокинг посоветовал очевидные вещи: надо пытаться послать мяч точно в левый или правый угол. При этом лучше делать разбег из более чем трех шагов, чтобы послать снаряд сильнее.

Выяснилось, что возраст или сильная нога футболистов не оказывает большого влияния на их успешное выступление в составе сборной Англии.

Однако побритые наголо и блондинистые игроки забивают больше. Причину такой интересной статистики Хокинг выяснить не сумел и заявил, что это останется одной из величайших загадок науки.

Ученый также затронул тему судейства, подчеркнув, что сборной Англии лучше не попадаться арбитрам из Южной Америки, а вот европейские рефери будут вполне благосклонны к британцам.

«Кричать в телевизор — это не для меня», — шутливо отметил физик. Сорвав заслуженные аплодисменты за свою работу, Хокинг признался, что не является фанатом футбола.

Он с 1963 года болел боковым амиотрофическим склерозом, который вскоре привел к параличу, а в 1985 — к полной потере речи. С тех пор ученый пользовался синтезатором слов, набирая текст на экране специального компьютера.

Однако до болезни, еще в студенческие годы, Хокинг занимался греблей, исполняя в команде роль рулевого — «мозга» коллектива, который следит за темпом и курсом движения.

Ради тренировок шесть раз в неделю ученый даже жертвовал занятиями в университете. Кто знает, может, если бы не болезнь, Хокинг преуспел бы на обоих поприщах — и в науке, и в спорте.