Сборная Англии по футболу обоснуется на ЧМ-2018 в Зеленогроске за шестиметровым забором

Спортивная база сборной Англии по футболу во время Чемпионата мира-2018 будет располагаться в Зеленогорске (Санкт-Петербург) на стадионе «Спартак» При этом спортсмены просят власти Северной столицы оградить место своей дислокации шестиметровым забором от посторонних глаз. Имеющееся ограждение высотой в два метра кажется англичанам сомнительным.

Сборная Англии, согласно информации «Делового Петербурга», займет стадион «Спартак» в Зеленогорске (Санкт-Петербург).

В период группового этапа турнира команда будут жить и тренироваться на предоставленной базе. Во время выездных матчей спортсмены смогут останавливаться в гостиницах с возможностью тренироваться на специальных площадках. Сборная будет проводить в предматчевых гостиницах ночь до и ночь после выездного матча. Если команда выйдет из своей группы, то сможет оставаться на предоставленной базе и путешествовать между городами, где проходят их матчи.

Однако место базирования англичан не вполне устраивает. Представители сборной туманного Альбиона обратились к властям Санкт-Петербурга с просьбой установить шестиметровый забор вокруг базы в Зеленогорске.

Среди обязательных требований ФИФА нет такого правила нет, сказал изданию «Спорт день за днем» врио первого зампреда Комитета по строительству Петербурга Сергей Климов . Но при этом, со слов чиновника, городская администрация готова пойти навстречу англичанам и удовлетворить их требования.

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Он добавил, что аналогичные просьбы поступили и от других национальных сборных. Ведь кроме англичан, в Петербурге остановятся команды Саудовской Аравии, Южной Кореи и Коста-Рики, а также хорватская сборная, которая разместится на «Рощино Арене» в Ленобласти.

Сборная Англии заставила болельщиков поволноваться не только из-за забора. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на днях министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что заявил, что «не может представить, чтобы сборная Англии в обычном порядке поехала на чемпионат в Россию». Причиной выпада Джонсона в адрес России стало дело Сергея Скрипаля , которое становится все более существенным фактором внешней политики.

Напомним, бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля отравили в Великобритании в начале марта. В 2006 году Скрипаль был приговорён в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Лондона, лишён воинского звания и наград. Он оказался в Великобритании спустя четыре года после того, как его помиловали, и вместе с двумя другими россиянами, осуждёнными за государственную измену, обменяли на 10 человек, задержанных в США.

Заявление Бориса Джонсона взбудоражило болельщиков в Великобритании, так что МИД пришлось его объяснить — ни о каком бойкоте чемпионата речь вовсе не идет.

Речь, однако, идет о другом. Из-за дела Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май заявила, что представители правительства Великобритании и члены королевской семьи на Чемпионат мира по футболу 2018 не приедут.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян в ответ на это заявил, что не считает принципиальным отказ приехать на ЧМ-2018 в Россию британских чиновников — главное, чтобы приехала футбольная сборная Англии.

Отметим, если бы сборная Англии все же отказалась от участия, то футболисты рисковали пропустить ЧМ-2022 в Катаре, пишет « Комсомольская правда ». Так, в случае отказа от участия в мундиале, по регламенту ФИФА Великобританию заменила бы какая-либо другая ассоциация. Страну, отказавшуюся от участия в первенстве, могут дисквалифицировать и отстранить от последующих соревнований ФИФА на несколько лет, отмечает издание. Кроме того, по тем же правилам ФИФА, федерацию страны, отказавшуюся от первенства, ждет штраф в 250 тысяч швейцарских франков. И 500 тысяч, если отказ был сделан меньше чем за 30 дней до старта.

Тем не менее, сборную Англии ждут в России и в Санкт-Петербурге. На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Тунисом в Волгограде, Панамой в Нижнем Новгороде и Бельгией в Калининграде. Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Ivbg.ru к ЧМ-2018 подготовило памятку для болельщиков по самым важным вопросам. Читайте и вы узнаете, как оформить паспорт болельщика, купить билет на матчи и многое другое. Более того, власти Ленобласти предлагают болельщикам Чемпионата мира по футболу-2018 увлекательные и познавательные поездки по семи старинным крепостям региона. Крепость Корела в Приозерске, Выборгский замок, Орешек в Шлиссельбурге и многое другое смогут увидеть фанаты во время ЧМ-2018.