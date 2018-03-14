Сборная Англии по футболу обоснуется на ЧМ-2018 в Зеленогроске за шестиметровым забором 

Спортивная база сборной Англии по футболу во время Чемпионата мира-2018 будет располагаться в Зеленогорске (Санкт-Петербург) на стадионе «Спартак» При этом спортсмены просят власти Северной столицы оградить место своей дислокации шестиметровым забором от посторонних глаз. Имеющееся ограждение высотой в два метра кажется англичанам сомнительным.
Сборная Англии, согласно информации «Делового Петербурга», займет стадион «Спартак» в Зеленогорске (Санкт-Петербург).
В период группового этапа турнира команда будут жить и тренироваться на предоставленной базе. Во время выездных матчей спортсмены смогут останавливаться в гостиницах с возможностью тренироваться на специальных площадках. Сборная будет проводить в предматчевых гостиницах ночь до и ночь после выездного матча. Если команда выйдет из своей группы, то сможет оставаться на предоставленной базе и путешествовать между городами, где проходят их матчи.
Однако место базирования англичан не вполне устраивает. Представители сборной туманного Альбиона обратились к властям Санкт-Петербурга с просьбой установить шестиметровый забор вокруг базы в Зеленогорске.
Среди обязательных требований ФИФА нет такого правила нет, сказал изданию «Спорт день за днем» врио первого зампреда Комитета по строительству Петербурга Сергей Климов. Но при этом, со слов чиновника, городская администрация готова пойти навстречу англичанам и удовлетворить их требования.
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Он добавил, что аналогичные просьбы поступили и от других национальных сборных. Ведь кроме англичан, в Петербурге остановятся команды Саудовской Аравии, Южной Кореи и Коста-Рики, а также хорватская сборная, которая разместится на «Рощино Арене» в Ленобласти.
Сборная Англии заставила болельщиков поволноваться не только из-за забора. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на днях министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что заявил, что «не может представить, чтобы сборная Англии в обычном порядке поехала на чемпионат в Россию». Причиной выпада Джонсона в адрес России стало дело Сергея Скрипаля, которое становится все более существенным фактором внешней политики.
Напомним, бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля отравили в Великобритании в начале марта. В 2006 году Скрипаль был приговорён в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Лондона, лишён воинского звания и наград. Он оказался в Великобритании спустя четыре года после того, как его помиловали, и вместе с двумя другими россиянами, осуждёнными за государственную измену, обменяли на 10 человек, задержанных в США.
Заявление Бориса Джонсона взбудоражило болельщиков в Великобритании, так что МИД пришлось его объяснить — ни о каком бойкоте чемпионата речь вовсе не идет.
Речь, однако, идет о другом. Из-за дела Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Май заявила, что представители правительства Великобритании и члены королевской семьи на Чемпионат мира по футболу 2018 не приедут.
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян в ответ на это заявил, что не считает принципиальным отказ приехать на ЧМ-2018 в Россию британских чиновников — главное, чтобы приехала футбольная сборная Англии.
Отметим, если бы сборная Англии все же отказалась от участия, то футболисты рисковали пропустить ЧМ-2022 в Катаре, пишет «Комсомольская правда». Так, в случае отказа от участия в мундиале, по регламенту ФИФА Великобританию заменила бы какая-либо другая ассоциация. Страну, отказавшуюся от участия в первенстве, могут дисквалифицировать и отстранить от последующих соревнований ФИФА на несколько лет, отмечает издание. Кроме того, по тем же правилам ФИФА, федерацию страны, отказавшуюся от первенства, ждет штраф в 250 тысяч швейцарских франков. И 500 тысяч, если отказ был сделан меньше чем за 30 дней до старта.
Тем не менее, сборную Англии ждут в России и в Санкт-Петербурге. На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Тунисом в Волгограде, Панамой в Нижнем Новгороде и Бельгией в Калининграде. Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Ivbg.ru к ЧМ-2018 подготовило памятку для болельщиков по самым важным вопросам. Читайте и вы узнаете, как оформить паспорт болельщика, купить билет на матчи и многое другое. Более того, власти Ленобласти предлагают болельщикам Чемпионата мира по футболу-2018 увлекательные и познавательные поездки по семи старинным крепостям региона. Крепость Корела в Приозерске, Выборгский замок, Орешек в Шлиссельбурге и многое другое смогут увидеть фанаты во время ЧМ-2018.