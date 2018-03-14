Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Анже»

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-:ермен» одержал домашнюю победу над «Анже» — 2:1.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Дракслер получил мяч в центре и выполнил идеальную передачу в сторону Киллиана Мбаппе, француз вошел в штрафную соперника и в ближнем бою переиграл голкипера.

На 16-й минуте парижане остались в меньшинстве — Тьяго Мотта получил прямую красную карточку за фол против Ромена Томаса, на которого он наступил в борьбе после того, как игрок «Анже» упал.

На 25-й минуте Кюрзава откликнулся на длинную передачу от партнера, вошел в штрафную «Анже» и выполнил передачу в центр, откуда точно пробил Киллиан Мбаппе.

На 76-й минуте «Анже» отквитал один мяч. Вышли в быструю атаку гости, Тэт набрал ход на правом фланге и отдал передачу на свободного Карла Токо Экамби, тот ушел от защитников и в ближнем бою переиграл Траппа.

После этого матча ПСЖ лидирует с 80 очками, «Анже» с 32 очками на 14-м месте.