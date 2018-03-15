Болельщики «Лацио» подали в суд на рефери матча с «Торино»

Болельщики ФК «Лацио» подали в суд на рефери матча с «Торино»

Одиннадцать болельщиков римского футбольного клуба "Лацио" подали в суд на арбитра Пьеро Джакомелли и его помощника Марко Ди Бьелло, работавших на матче чемпионата Италии против "Торино". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

11 декабря "Лацио" на своем поле уступил "Торино" со счетом 1:3. В первом тайме встречи Джакомелли не поставил пенальти в ворота "Торино" за игру рукой полузащитника туринского клуба Яго Фальке, при этом судья не стал прибегать к просмотру видеоповтора в спорном эпизоде. В компенсированное к первому тайму время арбитр удалил с поля нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле за стычку с защитником туринцев Николасом Бурдиссо . В этот раз Джакомелли обратился за помощью к Ди Бьелло, который отвечает за систему видеопомощи арбитрам (VAR), и только после этого принял решение.

Фанаты "Лацио" подали в суд на Джакомелли и Ди Бьелло, обвинив их в том, что они не по правилам использовали систему видеопомощи арбитрам. Болельщики требуют компенсации, так как считают, что их право на поддержку команды было нарушено. Слушания по данному делу пройдут 25 июня. Как отмечают в СМИ, маловероятно, что это дело когда— нибудь дойдет до суда.

Ранее президент "Лацио" Клаудио Лолито заявлял, что клуб рассматривает возможность снятия клуба с чемпионата Италии из-за недовольства судейством. Лолито считает, что "Лацио" стал жертвой политической кампании. По его словам, клуб столкнулся с судейским произволом, чтобы команда не смогла попасть в четверку.

"Лацио" занимает четвертое место в таблице чемпионата после 28 туров. В активе команды 53 очка.