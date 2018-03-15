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Испанскому футболисту грозит тюрьма
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СМИ: Футболисту Хаби Алонсо грозит до восьми лет лишения свободы 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Reuters
Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает El Condfidencial.
Испанские налоговые органы раскрыли три случая нарушений со стороны Алонсо. Отмечается, что футболист использовал подставную фирму для управления маркетинговыми правами.
Если вина Алонсо будет доказана, то ему грозит около восьми лет тюрьмы, а также штраф в размере 8 миллионов.
Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Юнайтед» Санчес приговорён к 16 месяцам лишения свободы.
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