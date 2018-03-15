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Роспотребнадзор Подмосковья выявил 5–7 сайтов по продаже билетов и атрибутики ЧМ
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Роспотребнадзор Подмосковья выявил 5–7 сайтов по продаже билетов и атрибутики ЧМ 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области мониторят интернет-сайты, где продают символику FIFA и билеты на матчи чемпионата мира по футболу, они уже выявили порядка пяти-семи таких интернет-ресурсов, сообщил журналистам в четверг начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора Московской области Александр Кайдаш.
«У нас проводится мероприятие по выявлению в сети интернет организаций по продаже товаров с символикой FIFA. Уже есть результаты, есть сайты, страницы в соцсетях, которые предлагают билеты; так же и с символикой. Уже порядка пяти-семи организаций мы выявили», — сказал Кайдаш.
По его словам, в ведомство также поступает информация, что билеты начинают продавать возле касс.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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