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«Зенит» выбыл из Лиги Европы
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«Зенит» выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с «Лейпцигом» 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с немецким "Лейпцигом" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и выбыл из розыгрыша турнира. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.
В составе гостей забитым мячом отметился Жан-Кевин Огюстен (22-я минута). За хозяев отличился Себастьян Дриусси (45). На 82-й минуте встречи голкипер "Зенита" Андрей Лунев отразил пенальти, который исполнял Тимо Вернер.
Первая встреча 1/8 финала завершилась победой "Лейпцига" со счетом 2:1.
Немецкий клуб узнает соперника по следующему раунду турнира 16 марта. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне.
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