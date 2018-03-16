У Кокорина подтвердился опасный диагноз

Нападающий «Зенита» и российской сборной по футболу Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Представители «Зенита» напомнили, что травму футболист получил во время матча с «РБ Лейпциг».

В ближайшее время Кокорин отправится на лечение в Рим. Ему потребуется операция.

«Более того, в межсезонный период не был заложен фундамент, игровой тонус, поэтому происходит такое количество травм», — подчеркнул он. Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец заявил в комментарии РИА Новости , что «эпидемия травм» в сборной России связана с неправильными занятиями. По его мнению, «у футболистов большие нагрузки, идет форсирование подготовки» из-за матчей Лиги Европы.

Кокорин получил травму в первом тайме ответного матча «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 1:1. Так как в Германии «РБ Лейпциг» одержал победу со счетом 2:1, петербургский клуб завершил выступления в турнире.