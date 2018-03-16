У Кокорина подтвердился опасный диагноз 

Нападающий «Зенита» и российской сборной по футболу Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Представители «Зенита» напомнили, что травму футболист получил во время матча с «РБ Лейпциг».
В ближайшее время Кокорин отправится на лечение в Рим. Ему потребуется операция.
Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец заявил в комментарии РИА Новости, что «эпидемия травм» в сборной России связана с неправильными занятиями. По его мнению, «у футболистов большие нагрузки, идет форсирование подготовки» из-за матчей Лиги Европы.
«Более того, в межсезонный период не был заложен фундамент, игровой тонус, поэтому происходит такое количество травм», — подчеркнул он.
Кокорин получил травму в первом тайме ответного матча «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 1:1. Так как в Германии «РБ Лейпциг» одержал победу со счетом 2:1, петербургский клуб завершил выступления в турнире.
Ранее разрывы крестообразных связок получили защитники сборной России Георгий Джикия («Спартак») и Виктор Васин (ЦСКА).