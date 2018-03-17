Стадион ЧМ-2018 введен в эксплуатацию

Стадион чемпионата мира — 2018 введен в эксплуатацию

"Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тыс. зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан", — сказал министр спорта России Павел Колобков. Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года "Ростов-Арена" введен в эксплуатацию, сообщает ТАСС

Отмечается, что после завершения чемпионата мира вместимость стадиона будет снижена до 37 868 мест.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.