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Стадион ЧМ-2018 введен в эксплуатацию
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Стадион чемпионата мира — 2018 введен в эксплуатацию 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года "Ростов-Арена" введен в эксплуатацию, сообщает ТАСС.
"Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тыс. зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан", — сказал министр спорта России Павел Колобков.
Отмечается, что после завершения чемпионата мира вместимость стадиона будет снижена до 37 868 мест.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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