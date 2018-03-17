Кокорина прооперировали

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Кокорин перенес операцию на колене и пропустит ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин перенес операцию на колене, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы клуба, срок восстановления после травмы составит около пяти месяцев.
"Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4-5 месяцев", — говорится в заявлении.
Таким образом, 26-летний форвард не успеет восстановиться к чемпионату мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что у Кокорина диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
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