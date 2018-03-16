Стало известно, за что платят Акинфееву 

Шведский игрок ЦСКА Понтус Вернблум в интервью Sport24 прокомментировал игру вратаря команды Игоря Акинфеева.
В ходе беседы Вернблуму напомнили, что во время матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом» Акинфееву «снова пришлось выручать команду несколько раз».
«Он хороший голкипер. За это ему и платят в ЦСКА», — сказал шведский футболист в ответ.
ЦСКА прошел в четвертьфинал Лиги Европы, одержав победу над французским «Лионом», и стал единственным российским клубом, сумевшим добраться до этого этапа турнира.
Ответный матч 1/8 финала, который проходил во Франции 15 марта, завершился со счетом 3:2. Первый матч, состоявшийся за неделю до этого в Москве, ЦСКА выиграл со счетом 1:0.
В ответном матче игроки ЦСКА забили первыми, на 39-й минуте это сделал Александр Головин, на 60-й — Ахмед Муса, а на 65-й — Вернблум.