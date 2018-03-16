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Пять тысяч билетов на первую игру на стадионе «Нижний Новгород» реализовано за четыре дня
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Пять тысяч билетов на первую игру на стадионе «Нижний Новгород» реализовано за четыре дня 

Newsroom24 16 марта 2018
Фото: Newsroom24
Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечается в сообщении, 16 марта Глеб Никитин и первый замглавы Минстроя России Леонид Ставицкий проверили готовность нижегородского стадиона.
В рамках визита состоялось заседание оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. В нем приняли участие руководители подрядной организации «Стройтрансгаз», ФГУП «Спорт-Инжиниринг», МЧС, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, МВД и других ведомств.
Как сообщил Леонид Ставицкий, в Нижнем Новгороде на днях планируется итоговая проверка, которая должна зафиксировать устранение выявленных ранее Ростехнадзором замечаний. Он выразил уверенность, что все работы будут завершены в срок и все документы будут подписаны.
В свою очередь Глеб Никитин заявил, что нижегородцы проявляют большой интерес к чемпионату мира по футболу и новому стадиону — это выражается как в количестве выданных паспортов болельщиков на матчи чемпионата, так и в количестве реализованных билетов на первую игру на стадионе «Нижний Новгород».
Глав региона отметил, что 15-го апреля в рамках первенства ФНЛ на поле новой арены сыграют нижегородский «Олимпиец» и команда «Зенит 2» из Санкт-Петербурга). По его словам, за первые четыре дня на этот матч реализовано пять тысяч билетов.
Напомним, на стадионе «Нижний Новгород» в преддверии чемпионата мира по футболу состоятся еще два тестовых мата: 28 апреля «Олимпиец» будет принимать ФК «Ротор» (Волгоград), а 6 мая нижегородцы сыграют с ФК «Луч Энергия» из Владивостока.
Напомним также, в рамках ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей — четыре матча группового этапа, а также 1/8 финала и четвертьфинал.
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