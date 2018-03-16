Пять тысяч билетов на первую игру на стадионе «Нижний Новгород» реализовано за четыре дня

Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин . Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ростехнадзора, Роспотребнадзора, В рамках визита состоялось заседание оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. В нем приняли участие руководители подрядной организации «Стройтрансгаз» , ФГУП «Спорт-Инжиниринг», МЧС МВД и других ведомств.

Как сообщил Леонид Ставицкий, в Нижнем Новгороде на днях планируется итоговая проверка, которая должна зафиксировать устранение выявленных ранее Ростехнадзором замечаний. Он выразил уверенность, что все работы будут завершены в срок и все документы будут подписаны.

В свою очередь Глеб Никитин заявил, что нижегородцы проявляют большой интерес к чемпионату мира по футболу и новому стадиону — это выражается как в количестве выданных паспортов болельщиков на матчи чемпионата, так и в количестве реализованных билетов на первую игру на стадионе «Нижний Новгород».

Глав региона отметил, что 15-го апреля в рамках первенства ФНЛ на поле новой арены сыграют нижегородский «Олимпиец» и команда «Зенит 2» из Санкт-Петербурга). По его словам, за первые четыре дня на этот матч реализовано пять тысяч билетов.

Напомним, на стадионе «Нижний Новгород» в преддверии чемпионата мира по футболу состоятся еще два тестовых мата: 28 апреля «Олимпиец» будет принимать ФК «Ротор» (Волгоград), а 6 мая нижегородцы сыграют с ФК «Луч Энергия» из Владивостока.

Напомним также, в рамках ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей — четыре матча группового этапа, а также 1/8 финала и четвертьфинал.