Ещё
Автобусы в Химках к ЧМ‑2018 оснастили мониторами с информацией для болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобусы в Химках к ЧМ‑2018 оснастили мониторами с информацией для болельщиков 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
К предстоящему чемпионату мира по футболу-2018 в 50 автобусах подмосковных Химок установили мониторы с полезной информацией для болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Полезная информация о проезде, где находятся места размещения команд, об основных достопримечательностях Московской области и как туда добраться транслируется на английском и русском языках. Такими экранами оснастят все маршруты, которые следуют до мест размещения команд и центральных автовокзалов», — говорится в сообщении.
На всех шести автовокзалах региона, которые задействованы в ЧМ-2018, для удобства болельщиков установят передатчики с бесплатным Wi-Fi. Такие передатчики впоследствии появятся на всех автовокзалах региона.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, создание максимально комфортных условий не только для команд-участниц чемпионата мира, но и для болельщиков — одна из приоритетных задач.
«Важным моментом для любого иностранного гостя является вопрос логистики, доступности информации и возможности оперативно сориентироваться. Для этого мы оснащаем автобусы информационными табло, где можно легко разобраться с маршрутами чемпионата мира, понять где ты находишься, получить дополнительную информацию. Пока мы провели эту работу только в Химках, так как здесь размещается наибольшее количество команд: во время группового этапа турнира в Химках будут проживать и тренироваться три сборные», — пояснил Терюшков.
Российская национальная сборная остановила свой выбор на привычном для себя учебно-тренировочном центре «Новогорск», сборная Мексики будет тренироваться на базе «Новогорск-Динамо», а сборная Перу расположится на стадионе «Арена Химки», отметил он.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
РИАМО: последние новости
Нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба снова пропустил тренировку Болельщики ЧМ‑2018 смогут бесплатно ездить на электричках только в день матчей в Москве Глава Минспорта Подмосковья осмотрел базу сборной Бельгии в Дедовске
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольный талант умер, помочившись в канал109
Франция отказалась от бойкота ЧМ-201823
Как отдыхают русские хоккеисты на Рублевке19
Песни и пляски фанатов «Ливерпуля» задержали рейс в Киев8
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие105
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение