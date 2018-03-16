Футболист ЦСКА стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Россиянин в ходе голосования набрал 89 процентов, что стало рекордом сезона.

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