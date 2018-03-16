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Футболист ЦСКА стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
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Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник ЦСКА Александр Головин по итогам голосования болельщиков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Хавбек в ответном матче 1/8 финала против "Лиона" (3:2) забил первый гол своей команды.
Россиянин в ходе голосования набрал 89 процентов, что стало рекордом сезона.
Напомним, что звание лучшего игрока недели также претендовали форвард "Атлетико" Фернандо Торрес (2 гола в матче с "Локомотивом"), нападающий "Виктории" Марек Бакош (2 гола в матче со "Спортингом") и полузащитник "Лацио" Лукас Лейва (гол в игре с киевским "Динамо").
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