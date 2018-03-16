Прояснилась ситуация с ЧМ-2018

Меркель прояснила ситуацию с ЧМ-2018

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на данный момент Германия и другие страны Европы не собираются бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

При этом Меркель выразила надежду, что Россия «примет участие в прояснении ситуации».

«Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу. Речь скорее идет о разъяснении ситуации. Я могу только надеяться, что Россия примет участие в прояснении ситуации», — цитирует «Спорт-Экспресс» германские СМИ.