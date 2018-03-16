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Прояснилась ситуация с ЧМ-2018
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Меркель прояснила ситуацию с ЧМ-2018 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на данный момент Германия и другие страны Европы не собираются бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.
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При этом Меркель выразила надежду, что Россия «примет участие в прояснении ситуации».
«Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу. Речь скорее идет о разъяснении ситуации. Я могу только надеяться, что Россия примет участие в прояснении ситуации», — цитирует «Спорт-Экспресс» германские СМИ.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские официальные лица и члены королевской семьи не приедут на ЧМ по футболу в Россию.
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