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В Англии бойкот ЧМ-2018 сравнили с действиями Гитлера
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Экс-игрок сборной Англии сравнил бойкот Британией ЧМ-2018 с действиями Гитлера 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл прокомментировал действия членов правительства Великобритании, которые отказываются посещать Россию на чемпионате мира 2018 года, а также призывают остальные страны присоединиться к данной акции. По его мнению, британские власти ведут себя так же, как в свое время проявляли Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Франсиско Франко, сообщает Sport24.ru.
"Люди используют спорт и футбол, чтобы контролировать людские умы и увеличивать свою власть. Гитлер, Франко и Муссолини так поступали. Это история. И ничего не изменится, футбол — это мощная штука. Лично меня пригласила на чемпионат мира ФИФА, поэтому я поеду"", — цитирует Кэмпбелла TalkSport.
Ранее сообщалось, что члены правительства Великобритании и королевской семьи отказались ехать в Россию на чемпионат мира — 2018.
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