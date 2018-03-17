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«Ростов-Арена» введена в эксплуатацию
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«Ростов-Арена» введена в эксплуатацию 

LiveSport.Ru 17 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Стадион «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу-2018, введен в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.
В пятницу на стадионе завершилась итоговая проверка Ростехнадзора, по результатам которой спортивный объект введен в эксплуатацию.
«Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тысяч зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан», — сказал министр спорта РФ Павел Колобков.
На «Ростов-Арене» во время ЧМ-2018 будет работать 18 мобильных медбригад
Ближайший тестовый матч на стадионе состоится 15 апреля, в игре примут участие «Ростов» и «СКА-Хабаровск».
Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 (Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня)), а также встречу 1/8 финала (2 июля).
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