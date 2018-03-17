«Ростов-Арена» введена в эксплуатацию

Стадион «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу-2018, введен в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.

В пятницу на стадионе завершилась итоговая проверка Ростехнадзора , по результатам которой спортивный объект введен в эксплуатацию.

«Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тысяч зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан», — сказал министр спорта РФ Павел Колобков

На «Ростов-Арене» во время ЧМ-2018 будет работать 18 мобильных медбригад

Ближайший тестовый матч на стадионе состоится 15 апреля, в игре примут участие «Ростов» и «СКА-Хабаровск».

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 (Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня)), а также встречу 1/8 финала (2 июля).