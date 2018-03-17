Врач сборной рассказал о здоровье Джикии и Васина

Врач отметил, что если футболист был прооперирован в клинике «Вилла Стюарт», то, по российской статистике, он начинает играть через 4,5-5 месяцев.

«Если говорить о лечении, у обоих игроков всё идёт по плану, никаких осложнений нет, но ожидать, что они окажутся на чемпионате мира, было бы несколько самонадеянно», — подытожил Безуглов.

Он подчеркнул, что рисковать здоровьем футболистов не стоит, так как чемпионат мира является игрой в футбол с максимальной самоотдачей и сопровождается подготовительным сбором, который даже здоровые игроки переносят непросто.