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Врач сборной рассказал о здоровье Джикии и Васина
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Врач сборной России по футболу рассказал о сроках восстановления Джикии и Васина 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о сроках восстановления защитников «Спартака» и ЦСКА Георгия Джикии и Виктора Васина.
«Средний срок восстановления после операции по замене передней крестообразной связки составляет шесть-семь месяцев», — цитирует Безуглова РИА Новости.
Врач отметил, что если футболист был прооперирован в клинике «Вилла Стюарт», то, по российской статистике, он начинает играть через 4,5-5 месяцев.
«Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что ни Джикия, ни тем более Васин просто не успеют набрать кондиции к началу чемпионата мира», — добавил Безуглов.
Он подчеркнул, что рисковать здоровьем футболистов не стоит, так как чемпионат мира является игрой в футбол с максимальной самоотдачей и сопровождается подготовительным сбором, который даже здоровые игроки переносят непросто.
«Если говорить о лечении, у обоих игроков всё идёт по плану, никаких осложнений нет, но ожидать, что они окажутся на чемпионате мира, было бы несколько самонадеянно», — подытожил Безуглов.
Ранее «Зенит» назвал сроки восстановления Кокорина после операции.
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