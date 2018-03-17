Абрамович может потерять «Челси». Всё из-за политики

Великобритания хочет принять закон Магнитского после отравления Скрипаля

А ещё конфисковать яхту, дом и арестовать счета. Что случилось?

Британские СМИ объявили, что в Великобритании могут принять свою версию «Закона Магнитского». В результате этого российские бизнесмены будут обязаны объяснять источники своих доходов, на которые они приобрели имущество в стране. И если эти деньги будут признаны полученными незаконно, имущество грозят отобрать.

К спорту это все имеет отношение только через две фамилии: Усманов и Абрамович. Но если первый владеет лишь 30% акций лондонского «Арсенала», то второму «Челси» принадлежит полностью. И клуб у бизнесмена могут отобрать. Кто об этом заявил?

Все эти разговоры подняты после отравления Сергея Скрипаля . И подогреты заявлениями представителей МИД России и Великобритании со взаимными обвинениями, упреками и отказом сотрудничать.

Что они пишут? «Прогуляйтесь по Белгравии в западном Лондоне, и увидите все сами. У каждого уважающего себя представителя режима Владимира Путина есть дорогой дом в Британии. Им нравятся наши законы о собственности, которые гарантируют им безопасный актив за границей, если вдруг им придется сбегать из России. Важно помнить, что приятели Путина купили эти грандиозные дома на миллиарды, украденные в России. Наш ответ должен состоять в том, чтобы запретить им жить в этих домах, заблокировать и банковские счета и пользоваться акциями», — The Times цитирует колонку Билла Браудера. Главы фонда Hermitage Capital, в котором работал Сергей Магнитский. Если бы новость появилась в источниках уровня The Sun, все можно было списать на попытку в очередной раз поднять продажи на громкой теме. Но одной из первых газет, где разместили информацию о возможном принятии «Закона Магнитского», стал The Times . Более того — одно из самых известных изданий в стране и мире прямым текстом призывает руководство Великобритании принять закон.

Как к Абрамовичу относятся в Англии? После цитаты автор ведущего британского СМИ пишет: «Браудер прав. США уже приняли свою версию „Закона Магнитского“ и захватили активы десятка коррумпированных россиян. Мы должны ввести такую же версию закона в нашей стране. Почему кому-то разрешается обманывать собственный народ, а потом использовать эти деньги для шикарной жизни в Лондоне?». Издание напоминает читателям, что в 2011 году во время суда с Борисом Березовским Абрамович предоставлял документы сделок по «Сибнефти». Перечисляется основное имущество бизнесмена и подчеркивается, что жесткая версия «закона Магнитского» может все это изменить. Отобрать все, включая «Челси». В данной ситуации «своя версия» означает круг лиц, на которых распространяется закон. В США его принимали против лиц, по их мнению, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. The Times предлагает сконцентрироваться на изучении источника доходов русских бизнесменов — и оценивать их законность.

Владея «Челси» и находясь в Англии, Роман Абрамович время от времени сталкивался как с местной судебной системой, так и негативным общественным мнением. Болельщики поначалу «синих» считали его представителем криминальной России 90-х, а не амбициозным инвестором. Свой собственный имидж Абрамович со временем смог изменить в лучшую сторону. «Футбольные журналисты и болельщики упоминают олигарха достаточно лояльно, за его обаятельную улыбку, загадочную личность и деньги, которые он вкладывает в „Челси“ и благотворительные фонды», — признает The Times. Абрамович правда может лишиться «Челси»?

Не исключено, и не обязательно это случится по решению суда. Английский клуб с каждым годом становится для владельца все более затратным проектом. Придя в «Челси», Абрамович за первый сезон потратил 170 миллионов евро на трансферы. Но и купил 11 человек. Сейчас этой суммы хватит на двух крутых футболистов или одного гениального. «Синие» и так после чемпионства слишком поверили в гений Антонио Конте: его купили футболистов на 258 млн евро. Сейчас все уверены, что летом итальянца придется увольнять и вновь менять команду. Игровая модель Конте во многом уникальна, ей нужны особый набор исполнителей. И вряд ли с ними согласится работать Луис Энрике — потенциально главный кандидат на смену Антонио.

Вдобавок стадион «Стэмфорд Бридж» в ближайшее время ждет реконструкция, стоимость которой оценивают в миллиард фунтов. При этом работы даже не начались, а уже начались сложности: на «Челси» подали в суд жители расположенного рядом с со стадионом дома. Семья Кросуэйт утверждала, что по новому проекту арена будет мешать попаданию в их квартиру солнечного света. В качестве компенсации они требовали 20 миллионов фунтов, «Челси» предлагал заплатить миллион. После нескольких месяцев судебных споров стороны достигли соглашения по сумме компенсации, но не раскрыли ее. Очевидно, что там больше миллиона фунтов. Зарабатывать деньги в Англии Абрамовичу становится все сложнее, тратить их приходится все больше. Хотя отдавать «Челси» бесплатно бизнесмен наверняка не собирается.