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Фанатка нашла способ заполучить футболку игрока «Спартака»
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Болельщица нашла способ заполучить футболку игрока «Спартака» 

Рамблер 46 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Болельщица «Спартака» обманом выманила футболку у вратаря красно-белых Александра Селихова. На матче «Рубин» — «Спартак» девушка вывесила баннер: «Парень обещал жениться, если принесу футболку Селихова или Адриано».
Вратарь команды заметил послание и после игры подарил болельщице футболку, пожелав будущей семье «совет да любовь».
Через некоторое время девушка призналась, что выдумала историю с женихом, чтобы получить заветный трофей.
Болельщица записала видеоролик, в котором призналась, что ее сердце свободно, и поблагодарила Александра Селихова за «добрые глаза и красивую улыбку».
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