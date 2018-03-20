Фанатка нашла способ заполучить футболку игрока «Спартака»

Болельщица нашла способ заполучить футболку игрока «Спартака»

Болельщица «Спартака» обманом выманила футболку у вратаря красно-белых Александра Селихова. На матче «Рубин» — «Спартак» девушка вывесила баннер: «Парень обещал жениться, если принесу футболку Селихова или Адриано».

Вратарь команды заметил послание и после игры подарил болельщице футболку, пожелав будущей семье «совет да любовь».

Через некоторое время девушка призналась, что выдумала историю с женихом, чтобы получить заветный трофей.

Болельщица записала видеоролик, в котором призналась, что ее сердце свободно, и поблагодарила Александра Селихова за «добрые глаза и красивую улыбку».