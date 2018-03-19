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Месси заявил о последнем шансе для Аргентины
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Месси считает мировое первенство в России последним шансом стать чемпионом мира 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от чемпионата мира в России, сообщает "Советский спорт".
"К сожалению, мы зависим от результата. Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда. Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны. Похоже, три финала нам совершенно не помогли. Но я верю, что мы можем поднять кубок", — цитирует Месси Goal.
Ранее Месси установил уникальное достижение в чемпионате Испании.
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