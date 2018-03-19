Безуглов не видит в российском футболе проблемы допинга

«Все пробы российских игроков — порядка полутора тысяч за последние годы — анализируются только в зарубежных лабораториях. За все это время не случалось ни одной позитивной пробы. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что в российском футболе нет проблемы допинга.

Считаю, что в этом огромная заслуга Виталия Мутко , кто бы и как к нему сейчас не относился. Он постоянно нас собирал и говорил: встречайтесь, объясняйте, образовывайте, пугайте, делайте что хотите, но чтобы никакого допинга в футболе не было.

Мы совместно с РУСАДА разработали специальные программы, есть онлайн-курс, который обязаны пройти все игроки и тренеры; проводятся совещания, выпускаются плакаты, методические пособия — и все это всерьез, а не для галочки. Такого нет нигде в мире.

То есть я не знаю вида спорта, в котором не существовала бы проблема запрещенной фармакологии. В российском футболе этой проблемы нет. И я абсолютно уверен, что чемпионат мира в этом отношении пройдет для нас абсолютно спокойно», — рассказал Безуглов в интервью «Р-Спорт».