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Месси заявил о последнем шансе для Аргентины
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Месси: чемпионат мира в России станет нашим последним шансом завоевать титул 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Аргентинец заявил, что коллегам его поколения может не предоставиться другой возможности одержать победу в финале крупного турнира. Ранее команда Аргентины единожды проиграла финал чемпионата мира и дважды — в финале Кубка Америки.
"Я представляю себя одержавшим победу в финале чемпионата мира и поднять кубок над головой, — признается Месси, слова которого приводит "Спорт-экспресс со ссылкой на Goal — Я всегда мечтал об этом и с приближением турнира мечта становится все сильнее. Я рассчитываю, что этот чемпионат мира станет для нашей команды успешным, а мы сможем прожить тот невероятный опыт, который был с 2014 году. С единственным отличием — в этот раз мы должны поднять кубок над головой".
"Я много раз плакал из-за проигранных финалов, ведь они имели для нас очень большое значение, а мы не смогли осуществить мечты Аргентины. Те три финала были тяжелыми ударами и сейчас мы чувствуем, что если не завоюем титул чемпионов мира в этот раз, то другого шанса у игроков этого поколения больше не будет".
Сборная Аргентины на групповом этапе встретится с командами Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).
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