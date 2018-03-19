Дзагоев не принимает участие в тренировке сборной

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не принимает участие в общей группе на тренировке сборной России. Дзагоев занимается по отдельной программе в тренажёрном зале, сообщает «Чемпионат».
На тренировке также отсутствует полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев, который прибудет в расположение сборной России только к вечеру.
Проведя вместе с командой разминку, футболисты Далер Кузяев и Владислав Игнатьев продолжили заниматься отдельно от общей группы.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу провела первую тренировку в Новогорске на сборе перед контрольными матчами с командами Бразилии и Франции.