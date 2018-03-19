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Кокорин пожелал себе здоровья
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Кокорин пожелал себе здоровья 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин поблагодарил болельщиков и футболистов за поддержку. Форвард получил разрыв крестообразных связок колена и три дня назад перенес операцию.
"Дорогие друзья, коллеги, партнеры по командам, старшие товарищи, болельщики. Хочу сказать большое спасибо за теплые слова, которые я получил эти последние три дня. Для меня это было очень важно, так как я перенес тяжелую операцию. Как сказал доктор, все прошло хорошо.
Теперь все зависит от меня. Могу сказать, что сейчас буду стараться заниматься как можно больше, чтобы вернуться здоровым как можно быстрее. Еще раз хочу сказать спасибо и выздоравливай, К9!" — обратился Кокорин к подписчикам в Инстаграме.
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