IV Чемпионат России по мини-футболу среди корпоративных команд

Уфы, Одно из самых значимых событий года в корпоративном спорте — IV Чемпионат России по мини-футболу среди корпораций! В соревнованиях принимают участие сильнейшие команды России по мини-футболу из Москвы Санкт-Петербурга , Нижнего Новгорода, Мирного, Ямала и других городов России. Среди участников различных розыгрышей были и будущие участники Высшей мини-футбольной Лиги: команда АЛГА и ОРГХИМ!

Партнерами события выступают: интернет-магазин футбольной экипировки 2К-Спорт, компания с мировым именем по изготовке спортивной атрибутики и экипировки Adidas, отель «Аквариум», компания «Водавозкин», ТД «Столото» и информационный партнер Чемпионата «Рамблер»!

Турниры проходят в СК «Аквариум» — на базовой площадке сборной России по мини-футболу. Для всех участников и болельщиков самые комфортные условия: профессиональное судейство, брендированные награды, питание, подарки и призы от организаторов и партнеров, интервью и видео-обзоры. Для болельщиков из регионов ведется онлайн-трансляция на официальном сайте Чемпионата!

Борьба между командами разгорается нешуточная, ведь победители турнира получают звание КМС по футболу!

Победители последних розыгрышей:

II Чемпионат России по мини-футболу среди корпораций — ОРГХИМ;

I Чемпионат России по мини-футболу среди корпораций — АЛГА.

Формирование Чемпионата еще продолжается, и вы сможете подать заявку на участие в орг.комитете по почте org@cliga.ru или по телефону +7 (495) 227-85-27. Успей сыграть с лучшими корпоративными командами страны!