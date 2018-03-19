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IV Чемпионат России по мини-футболу среди корпоративных команд
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IV Чемпионат России по мини-футболу среди корпоративных команд 

Партнерский материал 13 часов назад
Фото: amfr.ru/
Одно из самых значимых событий года в корпоративном спорте — IV Чемпионат России по мини-футболу среди корпораций! В соревнованиях принимают участие сильнейшие команды России по мини-футболу из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Мирного, Ямала и других городов России. Среди участников различных розыгрышей были и будущие участники Высшей мини-футбольной Лиги: команда АЛГА и ОРГХИМ!
Организаторами события: Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз, Ассоциация мини-футбола России и Корпоративная Лига.
Партнерами события выступают: интернет-магазин футбольной экипировки 2К-Спорт, компания с мировым именем по изготовке спортивной атрибутики и экипировки Adidas, отель «Аквариум», компания «Водавозкин», ТД «Столото» и информационный партнер Чемпионата «Рамблер»!
Турниры проходят в СК «Аквариум» — на базовой площадке сборной России по мини-футболу. Для всех участников и болельщиков самые комфортные условия: профессиональное судейство, брендированные награды, питание, подарки и призы от организаторов и партнеров, интервью и видео-обзоры. Для болельщиков из регионов ведется онлайн-трансляция на официальном сайте Чемпионата!
Борьба между командами разгорается нешуточная, ведь победители турнира получают звание КМС по футболу!

Победители последних розыгрышей:

III Чемпионат России по мини-футболу среди корпораций — Интер РАО ЕЭС;
II Чемпионат России по мини-футболу среди корпораций — ОРГХИМ;
I Чемпионат России по мини-футболу среди корпораций — АЛГА.
Формирование Чемпионата еще продолжается, и вы сможете подать заявку на участие в орг.комитете по почте org@cliga.ru или по телефону +7 (495) 227-85-27. Успей сыграть с лучшими корпоративными командами страны!
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