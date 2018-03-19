Ещё
ЦСКА и «Краснодар» интересуются игроком «Рубина»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: ЦСКА и «Краснодар» могут весной усилиться футболистом Рубина» 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
ЦСКА и «Краснодар» могут подписать полузащитника «Рубина» Ильзата Ахметова. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ахметов провёл первую часть сезона в казанской команде, однако после смены юридического статуса клуба стороны не смогли договориться о переподписании контракта.
Футболист близок к тому, чтобы получить статус свободного агента и перейти в другую команду по ходу сезона, как это сделал нападающий Максим Канунников, сменивший «Рубин» на «СКА-Хабаровск».
20-летний Ахметов провёл три матча в основной команде «Рубина» в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что «Рубин» сменил юридический статус и стал частным клубом.
RT на русском: последние новости
Стало известно, почему в Казани запретили баннер болельщиков «Спартака», посвящённый Табакову СМИ: Карпин может стать спортивным директором «Реал Сосьедад» Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972129
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение