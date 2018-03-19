ЦСКА и «Краснодар» интересуются игроком «Рубина»

СМИ: ЦСКА и «Краснодар» могут весной усилиться футболистом Рубина»

ЦСКА и «Краснодар» могут подписать полузащитника «Рубина» Ильзата Ахметова . Об этом сообщает «Чемпионат».

Ахметов провёл первую часть сезона в казанской команде, однако после смены юридического статуса клуба стороны не смогли договориться о переподписании контракта.

Футболист близок к тому, чтобы получить статус свободного агента и перейти в другую команду по ходу сезона, как это сделал нападающий Максим Канунников , сменивший «Рубин» на «СКА-Хабаровск».

20-летний Ахметов провёл три матча в основной команде «Рубина» в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Рубин» сменил юридический статус и стал частным клубом.