Российский футболист посчитал себя нищебродом

Российский футболист назвал себя «нищебродом»

Голкипер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Александр Довбня назвал себя «нищебродом» и сказал, что ему есть чем гордиться в профессии.

«Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, чего я достиг на данный момент, останется моим максимумом, буду горд перед семьей и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, все делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно», — сказал футболист изданию «Чемпионат.com».

Довбня также рассказал, почему вернулся в Россию из финского клуба «Хака», в котором играл в сезоне 2007/2008.

«Я спросил о повышении заплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: "Нет!" Так происходило несколько раз, после чего я уехал в Россию. Я был хорошим вратарем, знал себе цену — пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватных условий», — объяснил голкипер.