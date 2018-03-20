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Российский футболист посчитал себя нищебродом
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Российский футболист назвал себя «нищебродом» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Голкипер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Александр Довбня назвал себя «нищебродом» и сказал, что ему есть чем гордиться в профессии.
«Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, чего я достиг на данный момент, останется моим максимумом, буду горд перед семьей и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, все делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно», — сказал футболист изданию «Чемпионат.com».
Довбня также рассказал, почему вернулся в Россию из финского клуба «Хака», в котором играл в сезоне 2007/2008.
«Я спросил о повышении заплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: "Нет!" Так происходило несколько раз, после чего я уехал в Россию. Я был хорошим вратарем, знал себе цену — пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватных условий», — объяснил голкипер.
Ранее появилась информация об интересе к Александру Довбне московского ПФК ЦСКА.
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