Месси раскрыл правду о своем росте

Месси рассказал об уколах гормона роста

Нападающий «Барселоны» и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, что с 12 лет сам делал себе уколы гормона роста. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на эфир шоу La Cornisa, в котором принял участие футболист.

Месси отметил, что первый укол ему сделали в восемь лет из-за «гормональной недостаточности», которая «мешала ему достичь своей мечты».

Футболист отметил, что гормоны ему кололи в ноги.

«Это была маленькая игла, она не впечатляла. Мне это не повредило, уколы были чем-то рутинным, что я должен был сделать, и я делал», — пояснил он.

Также игрок «Барселоны» признался, что «в течение многих лет плохо питался». «До 22-23 лет я распускал себя, я мог есть шоколад, печенье», — отметил он. Сейчас, по словам Месси, он тоже ест практически всё, «но более строго». «Немного вина не причиняет мне вреда», — сказал он, добавив, что новое отношение к еде помогло ему справиться с тошнотой, которая раньше была проблемой.

СМИ писали, что рост Месси в 11 лет был около 140 сантиметров. Врачи прописали ему дорогостоящее лечение, денег на которое не было, но после подписания контракта с «Барселоной» необходимые процедуры были оплачены. Сейчас рост Месси составляет 169 сантиметров.