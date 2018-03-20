Ещё
Месси раскрыл правду о своем росте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси рассказал об уколах гормона роста 

Рамблер 5 часов назад
Фото: instagram.com/leomessi
Нападающий «Барселоны» и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, что с 12 лет сам делал себе уколы гормона роста. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на эфир шоу La Cornisa, в котором принял участие футболист.
Месси отметил, что первый укол ему сделали в восемь лет из-за «гормональной недостаточности», которая «мешала ему достичь своей мечты».
Футболист отметил, что гормоны ему кололи в ноги.
«Это была маленькая игла, она не впечатляла. Мне это не повредило, уколы были чем-то рутинным, что я должен был сделать, и я делал», — пояснил он.
Также игрок «Барселоны» признался, что «в течение многих лет плохо питался». «До 22-23 лет я распускал себя, я мог есть шоколад, печенье», — отметил он. Сейчас, по словам Месси, он тоже ест практически всё, «но более строго». «Немного вина не причиняет мне вреда», — сказал он, добавив, что новое отношение к еде помогло ему справиться с тошнотой, которая раньше была проблемой.
СМИ писали, что рост Месси в 11 лет был около 140 сантиметров. Врачи прописали ему дорогостоящее лечение, денег на которое не было, но после подписания контракта с «Барселоной» необходимые процедуры были оплачены. Сейчас рост Месси составляет 169 сантиметров.
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018201
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой2
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение