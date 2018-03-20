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Зайцев разнес в «пух и прах» форму российских футболистов
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Модельер Зайцев не оценил новую гостевую форму сборной России 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Instagram
Российский дизайнер и художник-модельер Вячеслав Зайцев поделился мнением о новой гостевой форме сборной России по футболу.
"Посмотрел новую гостевую форму России. Обыкновенная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в Сети, сидит плохо. Блёкло очень выглядит принт", — цитирует Зайцева "Чемпионат.com".
Сборная России выступит на чемпионате мира по футболу 2018 года. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее сборная России продемонстрировала новую гостевую форму, которая выполнена в белой цветовой гамме с изображением герба России и логотипом технического спонсора команды.
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