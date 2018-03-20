Зайцев разнес в «пух и прах» форму российских футболистов

Модельер Зайцев не оценил новую гостевую форму сборной России

Российский дизайнер и художник-модельер Вячеслав Зайцев поделился мнением о новой гостевой форме сборной России по футболу.

"Посмотрел новую гостевую форму России. Обыкновенная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в Сети, сидит плохо. Блёкло очень выглядит принт", — цитирует Зайцева "Чемпионат.com"

Сборная России выступит на чемпионате мира по футболу 2018 года. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сборная России продемонстрировала новую гостевую форму, которая выполнена в белой цветовой гамме с изображением герба России и логотипом технического спонсора команды.