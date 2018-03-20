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В первом матче ЧМ-2018 может быть использован мяч с МКС
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В первом матче ЧМ-2018 может быть использован мяч с МКС 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Мир24
Мяч, побывавший на Международной космической станции (МКС), может быть использован в первом матче ЧМ-2018, который пройдет в России. Об этом сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции российский космонавт Олег Артемьев.
По словам Артемьева, экипаж будет смотреть чемпионат на станции, в том числе в прямом эфире через американскую систему ретрансляции.
"Мы берем с собой мячик. Тот, который будет у нас вбрасываться на поле, может быть, в первом матче. То есть мы увезем его туда, сделаем какое-нибудь пиар-мероприятие, а Антон Шкаплеров вернет его на Землю. Я думаю, что это будет одна из тех вещей, которая будет на первом матче", — сообщил Артемьев.
Он также рассказал, что символ чемпионата (волк Забивака) будет одним из индикаторов невесомости.
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