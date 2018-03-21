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Головин попал в топ-5 самых талантливых молодых игроков
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Головин попал в топ-5 самых талантливых молодых игроков чемпионата мира 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник столичного ЦСКА и сборной России Александр Головин попал в пятерку самых талантливых молодых футболистов, которых летом 2018 года можно будет увидеть на чемпионате мира в России. 21-летний армеец оказался в этом списке благодаря "прекрасному видению поля и чувству паса".
Итальянская телепрограмма Sport Mediaset, на которую ссылается РИА Новости, назвала пятерку самых талантливые молодых футболистов будущего чемпионата мира. Помимо Александра Головина в списке итальянских журналистов оказались следующие игроки: полузащитник Федерико Вальверде (испанский "Депортиво"), хавбек Уилфрид Ндиди (английский "Лестер Сити"), форвард Димитри Оберлен (швейцарский "Базель") и нападающий Ирвинг Лосана (голландский ПСВ).
Напомним, что чемпионат мира по футболу состоится в России и пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.
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