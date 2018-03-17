Колосков: ФИФА приняла гуманное решение, разрешив использовать четвертую замену на ЧМ

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий /. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить использовать четвертую замену в дополнительное время матчей стадии плей-офф чемпионата мира — 2018 является гуманным. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков

Накануне ФИФА официально утвердила данное решение на совете организации в Боготе.

"Это решение вытекает из логики ценностей футбола. Первая заключается в том, чтобы сохранить динамику игры — появление на поле еще одного свежего футболиста этому способствует. Вторая — в том, чтобы уберечь игроков от травм. Дополнительные 30 минут на поле в напряженном графике чемпионата мира могут негативно сказаться на здоровье футболиста", — сказал Колосков.

"Поэтому это гуманное и нужное решение", — добавил собеседник ТАСС.

Впервые четвертая замена была использована в официальном матче на уровне национальных сборных в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года. На 116-й минуте португалец Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.