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Колосков: ФИФА приняла гуманное решение, разрешив использовать четвертую замену на ЧМ
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Колосков: ФИФА приняла гуманное решение, разрешив использовать четвертую замену на ЧМ 

ТАСС 17 марта 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить использовать четвертую замену в дополнительное время матчей стадии плей-офф чемпионата мира — 2018 является гуманным. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.
Накануне ФИФА официально утвердила данное решение на совете организации в Боготе.
"Это решение вытекает из логики ценностей футбола. Первая заключается в том, чтобы сохранить динамику игры — появление на поле еще одного свежего футболиста этому способствует. Вторая — в том, чтобы уберечь игроков от травм. Дополнительные 30 минут на поле в напряженном графике чемпионата мира могут негативно сказаться на здоровье футболиста", — сказал Колосков.
"Поэтому это гуманное и нужное решение", — добавил собеседник ТАСС.
Впервые четвертая замена была использована в официальном матче на уровне национальных сборных в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года. На 116-й минуте португалец Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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