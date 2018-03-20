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Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018
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Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Швеция и Дания могут присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу в России, объявленному Великобританией. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP.
В МИД Швеции сообщили, что вопрос об отказе от посещения чемпионата официальными лицами страны вынесен на рассмотрение правительства. МИД Дании также подтвердил, что подобный вопрос обсуждается.
>> Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018
Ранее об отказе от участия в церемонии открытия ЧМ-2018 заявил президент Польши Анджей Дуда.
Сообщалось, что о подобных мерах задумались в Исландии, но затем информация была опровергнута.
Великобритания приняла решение не посылать свою официальную делегацию на чемпионат мира по футболу в Россию из-за «дела Скрипаля».
 Ещё 2 источника 
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