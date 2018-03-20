Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018 

Швеция и Дания могут присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу в России, объявленному Великобританией. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP.
В МИД Швеции сообщили, что вопрос об отказе от посещения чемпионата официальными лицами страны вынесен на рассмотрение правительства. МИД Дании также подтвердил, что подобный вопрос обсуждается.
Ранее об отказе от участия в церемонии открытия ЧМ-2018 заявил президент Польши Анджей Дуда.
Сообщалось, что о подобных мерах задумались в Исландии, но затем информация была опровергнута.
Великобритания приняла решение не посылать свою официальную делегацию на чемпионат мира по футболу в Россию из-за «дела Скрипаля».