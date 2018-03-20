Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018

Швеция и Дания могут присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу в России, объявленному Великобританией. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP.

МИД Швеции сообщили, что вопрос об отказе от посещения чемпионата официальными лицами страны вынесен на рассмотрение правительства. МИД Дании также подтвердил, что подобный вопрос обсуждается.

Ранее об отказе от участия в церемонии открытия ЧМ-2018 заявил президент Польши Анджей Дуда

Сообщалось, что о подобных мерах задумались в Исландии, но затем информация была опровергнута.

Великобритания приняла решение не посылать свою официальную делегацию на чемпионат мира по футболу в Россию из-за «дела Скрипаля».