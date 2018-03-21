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Дзюба: Карпин обещал погубить мою карьеру
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Дзюба: Карпин обещал погубить мою карьеру 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал про самый плохой поступок нынешнего тренера «Ростова» Валерия Карпина по отношению к нему. Дзюба и Карпин вместе работали в московском «Спартаке».
«Самое главное, как он поступил в одном эпизоде — обещал закатать меня как футболиста, сделать всё, чтобы я закончил, мою карьеру погубить», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Футболист также сказал, что не сдался несмотря на обещание тренера.
«Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома — уехать в Томск. И сформироваться как мужчина, как футболист. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом — он всё сделал для этого. А я сказал: «Посмотрим». Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся», — заявил Дзюба.
Ранее форвард тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал, что не видел дополнительной мотивации перед матчем с «Ростовом», во главе которого тренер Валерий Карпин.
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