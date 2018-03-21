Мутко прокомментировал допинг-проверку футболистов

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политике Виталий Мутко прокомментировал проверку на допинг футболистов сборной России, которая начала в среду в 6 утра.
— Это обычная работа, — сказал Мутко "СЭ". — Думаю, что проверяют все сборные-участницы чемпионата мира. Конечно, есть какие-то наговоры на российский футбол. Но пусть проверяют. Это обычная процедура. И это не первый допинг-контроль для нашей команды. Все будет в порядке. Наши футболисты никогда не принимали допинг и не собираются это делать.
Сборная России готовится к товарищеским матчам с командами Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург). (Илья АНДРЕЕВ)