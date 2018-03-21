Названы самые высокооплачиваемые футболисты России

Издание Sports.ru составило рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги. Для рейтинга был взят годовой доход футболистов, состоящий из зарплаты и подписного бонуса, поделенного на количество лет в контракте.

Первое место в рейтинге занял аргентинский игрок «Зенита» Леандро Паредес . Его доход портал оценил в пять миллионов евро. По данным Sports.ru, когда Паредас играл в Италии, его зарплата была в восемь раз меньше.

На втором месте оказался Ведран Чорлука, хорватский футболист, выступающий за «Локомотив», с доходом в 4,5 миллиона евро. Замыкает тройку лидеров серб Бранислав Иванович из «Зенита», чей доход оценили в 4,1 миллиона евро.