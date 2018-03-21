Незнакомцы испортили день сборной России

В среду тренировочный день сборной России был испорчен незнакомцами с тормозящей техникой.

Владимир Габулов и Федор Кудряшов — просто не успели сдать все анализы. Андрей Семенов, попавший в число десяти, уже после тренировки рассказал еще одну причину задержек. «Надоело ли сдавать допинг-пробы? Не то чтобы надоело. У меня не так часто их брали. За последние два месяца — два раза. Ничего страшного, всё терпимо. Сегодня процедура немного затянулась. Не знаю, с чем это связано. Сидел два часа. Пришёл человек со стареньким iPad, очень медленно работал. Мне посчастливилось одним из первых прийти. Подниматься в 6:30 нам не тяжело». Очередная тренировка сборной России для подготовки к Бразилии должна была начаться в 11:30. За полчаса до официального начала твиттер команды объявил, что все переносится. Причина — допинг-контроль. С каждой новой подробностью бытовая для спорта ситуация превращалась в абсурдную. Во-первых, допинг-офицер приехал один, но зато в 6:30. Для сдачи анализов он выбрал сразу десять футболистов, что очень много для работы в одиночку. Разумеется, пришлось отменять и перекраивать все планы сборной на сегодняшний день: у игроков сбилось расписание процедур, перенеслась тренировка, сдвинулись вечерние мероприятия ФИФА. Так и не доехали до Химок— просто не успели сдать все анализы. Владимир Гранат добирался до стадиона самостоятельно., попавший в число десяти, уже после тренировки рассказал еще одну причину задержек. «Надоело ли сдавать допинг-пробы? Не то чтобы надоело. У меня не так часто их брали. За последние два месяца — два раза. Ничего страшного, всё терпимо. Сегодня процедура немного затянулась. Не знаю, с чем это связано. Сидел два часа. Пришёл человек со стареньким iPad, очень медленно работал. Мне посчастливилось одним из первых прийти. Подниматься в 6:30 нам не тяжело».

Эдуард Безуглов — он на этом сборе регулярный спикер. То приходится комментировать новые травмы, то объяснять, почему в дверь игрокам ломятся незнакомые люди ранним утром. Больше подробностей раскрыл главный врач команды— он на этом сборе регулярный спикер. То приходится комментировать новые травмы, то объяснять, почему в дверь игрокам ломятся незнакомые люди ранним утром.

«Часть команды была разбужена в 6:30 утра стуками в дверь. Это был инспектор допинг-контроля, он был один. 10 футболистов забрали на допинг-контроль крови и мочи. Учитывая, что инспектор был только один, процедура затянулась более чем на пять часов. Обычно их приезжает двое-трое и всё проходит гораздо быстрее. Тренировку задержали на полтора часа. Сильно ли повлияло это на сегодняшнее расписание? Сборная — такой же организм, как любая другая организация. Конечно повлияло. Придётся отменить какие-то процедуры: восстановительные, лечебные и другие.

С сентября прошлого года футболисты, играющие в РФПЛ, сдали около 500 проб. Сегодня к ним добавилось ещё 20. Все эти футболисты входят в расширенный список сборной, так что все они уже сдавали по 10-12 проб. Они проверены настолько, что дальше некуда. Кто конкретно сегодня сдавал? Можно назвать любого из сборной России. Они тестируются на одинаковых условиях, не надо искать подводные камни.

Проблема задержки тестирования чисто организационная со стороны инспектора допинг-контроля. Вопрос о том, кто направил его к нам в количестве всего одной штуки, риторический», — Безуглов старался быть корректным даже в такой ситуации.

Станислав Черчесов. Главный тренер сборной, выйдя на поле, поздоровался с журналистами, а потом принялся раскладывать на поле фишки и стойки. Хотя после испорченного утра не было бы странным увидеть его и в разгневанном состоянии. Как и. Главный тренер сборной, выйдя на поле, поздоровался с журналистами, а потом принялся раскладывать на поле фишки и стойки. Хотя после испорченного утра не было бы странным увидеть его и в разгневанном состоянии.

"Чемпионат"

Илья Кутепов после занятия признался, что сегодня отрабатывали тактические упражнения и работали над «стандартами». Тренировка сборной по традиции была открыта всего 15 минут, а игроки привычно ушли на другой край поля.после занятия признался, что сегодня отрабатывали тактические упражнения и работали над «стандартами».

Отвратительно, что даже в такой ситуации по факту нельзя ничего сделать, чтобы свидания спортсменов с допинг-офицерами не рушили графики подготовки. Все уже привыкли, что заставить сдавать кровь и мочу могут чуть ли не посреди ночи, ворвавшись в комнату без стука — примерно такое творилось на Олимпиаде. Но тенденция получает продолжение и после Игр, перед товарищескими матчами. Чемпионат мира еще даже не начался, игроки сборной регулярно подвергаются проверкам в клубах. Но этого недостаточно — к ним все равно будет врываться незнакомец с тормозящей техникой и ломать графики. И эти правила мы раз за разом принимаем — выбора нет.