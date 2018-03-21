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Манчини собрался жениться на своей помощнице
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Манчини собрался жениться на своей помощнице 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини собирается в ближайшее время жениться во второй раз. Будущая жена итальянского специалиста Сильвия Фортини раньше работала у него помощницей по правовым вопросам.
"Манчини женится на Сильвии Фортини. Она была его помощником по правовым вопросам, после чего стала второй половиной. Сильвия уже дала свое согласие и отправится в Россию", — цитирует итальянского журналиста Альфонсо Синьорини Чемпионат.Com.
Первой женой Манчини была Федерика Морелли. В этом браке у главного тренера "Зенита" родились два сына и дочка.
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