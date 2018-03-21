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В офисе «Рубина» прошли обыски
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В офисе «Рубина» прошли обыски 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В офисе казанского «Рубина» вчера, 20 марта, прошли обыски, сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, в ходе обысков представители следственного комитета изъяли документацию о контрактах игроков и компьютер генерального директора «Рубина» Рустама Саяхова. Представители клуба подтвердили факт обысков, заявив, что инцидент связан с жалобами на возможные нарушения при заключении договоров с игроками. Также несколько футболистов «Рубина», среди которых Ильзат Ахметов, были вызваны на допрос.
В середине марта «Рубин» сменил юридический статус, став частным клубом.
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