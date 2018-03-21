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Продали 160 тысяч билетов на поезда: Самара стала одним из популярных направлений ЧМ
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Продали 160 тысяч билетов на поезда: Самара стала одним из популярных направлений ЧМ 

63.ru 21 марта 2018
Фото: 63.ru
Любители футбола забронировали 160 тысяч билетов на поезда, которые будут курсировать во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили представители Куйбышевской железной дороги.
— Всего в бесплатных дополнительных поездах будет более 440 тысяч мест, — рассказали в пресс-службе компании. — Пока что болельщики выкупили чуть больше трети от общего числа.
Самара стала одним из популярных направлений во время мундиаля. Также в числе лидеров Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Всего же для любителей футбола руководство РЖД назначило 728 бесплатных рейсов по 30 маршрутам. Болельщиков будут перевозить 75 составов (1178 вагонов). Столицу 63-го региона свяжет с Москвой двухэтажный поезд.
— Чтобы получить бесплатный билет, необходимо купить билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика, — напомнили представители компании-перевозчика.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Самара примет 6 матчей. Первыми на стадионе «Самара Арена» сразятся команды Сербии и Коста-Рики. Их матч пройдет 17 июня. Дания и Австралия сыграют 21 июня. Сборная России встретится с Уругваем 25 июня, а 28 июня на поле выйдут сборные Сенегала и Колумбии. 2 июля в Самаре пройдет матч 1/8 финала. В последний раз футболисты разыграют на самарском стадионе путевку в полуфинал 7 июля.
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