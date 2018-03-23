Мостовой: Россия сыграет с Бразилией вничью

«Я думаю, что игру нам будут диктовать бразильцы. Сборная Бразилии — это команда, которая любит владеть мячом и будет создавать ситуации, которые ей будет выгодно иметь на поле. Мы будем отталкиваться от игры бразильцев. Ясно, что стоит задача посмотреть, как мы можем играть против ведущих сборных. Это главное. Все, что произойдет в этой встрече, никоим образом не повлияет на то, что будет происходить в июне (на чемпионате мира). Ребята почувствуют, что можно играть с такими командами, как Испания, Бразилия, и в этом нет ничего страшного. Прошли времена, когда кто-то кого-то боялся», — цитирует «Р-Спорт» Мостового.

«Если мы проиграем в один мяч, например, со счетом 1:2, ничего страшного не будет. Вообще мне кажется, что мы можем сыграть вничью. У бразильских футболистов впереди важные матчи в европейских чемпионатах и Лиге чемпионов, они выйдут и спокойно сыграют», — добавил Мостовой.

1:8 от Бразилии? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами