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Усманов может приобрести «Милан»
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Усманов может приобрести итальянский клуб 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский бизнесмен Алишер Усманов может приобрести "Милан", сообщает "Советский спорт".
По информации Calciomercato.com, россиянин может купить итальянский клуб, если нынешний владелец Йонхун Ли решит продать команду.
Отмечается, что китайский предприниматель из-за финансовых проблем одолжил около €35 млн у фонда Elliott Management, с руководителем которого знаком Усманов.
Также российский бизнесмен заинтересован в покупке "Севильи".
Если россиянин станет владельцем одного из клубов, ему придется продать акции лондонского "Арсенала", так как правила УЕФА запрещают владеть несколькими командами в одном турнире, в том числе еврокубках.
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