Рамос намерен побить рекорд Касильяса

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос намерен побить рекорд бывшего одноклубника Икера Касильяса по количеству матчей за сборную Испании. В активе Касильяса 162 встречи, 23 марта Рамос может провести 150-ю игру, если выйдет на поле в поединке с Германией.
«Это правда, что 150-й матч за сборную — особенный момент. Нет ничего лучшего, чем представлять свою страну. Я хотел бы стать игроком, который надевал эту футболку наибольшее количество раз, но это будет непросто», — приводит слова Рамоса Goal.
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