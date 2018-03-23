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Рамос намерен побить рекорд Касильяса
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Рамос намерен побить рекорд Касильяса в сборной Испании по футболу 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Soccer News
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос намерен побить рекорд бывшего одноклубника Икера Касильяса по количеству матчей за сборную Испании. В активе Касильяса 162 встречи, 23 марта Рамос может провести 150-ю игру, если выйдет на поле в поединке с Германией.
«Это правда, что 150-й матч за сборную — особенный момент. Нет ничего лучшего, чем представлять свою страну. Я хотел бы стать игроком, который надевал эту футболку наибольшее количество раз, но это будет непросто», — приводит слова Рамоса Goal.
Ранее сообщалось, что Мхитарян прокомментировал уход Ибрагимовича из МЮ строчкой из песни группы Queen.
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