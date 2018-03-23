Гилерме назвал главных соперников «Локомотива» за золото РФПЛ

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме назвал главных соперников железнодорожников в борьбе за золото в Российской премьер-лиге (РФПЛ).

«Главные наши конкуренты — «Спартак» и ЦСКА. Думаю, что они будут биться за первое место до последней возможности. Нам с ними уже не играть в этом сезоне», — цитирует Гилерме «Чемпионат».

Футболист отметил, что ему и партнёрам необходимо побеждать в оставшихся матчах, не оглядываясь на конкурентов, так как впереди их ждут восемь тяжёлых встреч.

Ранее экс-игрок «Амкара» раскритиковал руководство клуба за решение перенести матч с «Локомотивом» в Москву.