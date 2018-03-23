Глава Бронниц о подготовке к ЧМ‑2018: «Наша задача — быть гостеприимными хозяевами»

Помимо самих футболистов в этот подмосковный город, возможно, приедут тысячи аргентинских болельщиков. В связи с этим в городском округе готовятся к большому наплыву гостей. О том, зачем здесь изучают особенности национальной аргентинской кухни и выясняют, пьют ли гости русский квас, а также как планируют поздравить капитана сборной Лионеля Месси с днем рождения и многом другом, в интервью РИАМО рассказал глава городского округа Бронницы Виктор Неволин

— Виктор Валентинович, база сборной Аргентины во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 будет располагаться в Бронницах. Как в городском округе готовятся к чемпионату мира?

— Сейчас мы вносим изменения, которые обусловлены пожеланиями наших гостей. Основная их часть связана с условиями проживания и требованиями к номерам. Их делегация оценила качество футбольных полей — новое поле участникам команды понравилось. Всего у нас 12 полей, и те из них, которые задействует команда Аргентины для тренировок, необходимо улучшить. Например, выровнять рельеф полей, привести газон в надлежащее состояние. Ведь эти поля будут использоваться с той же интенсивностью, что и основное поле. Кроме того, по периметру все они должны быть огорожены и закрыты непрозрачным материалом, чтобы никто не мешал спортсменам работать. Не остался без внимания и вопрос о том, где лучше расположить зону шведского стола и барбекю и т.д.

По маршруту следования команды приводим в надлежащий вид фасады всех домов, часть которых — с утеплением. Сейчас закрываем здания вентилируемыми конструкциями — морозы в этом не мешают. Кроме того, заменили уличное освещение, установив новые опоры с энергосберегающими лампами, а на улице Москворецкой отремонтировали дорожное покрытие.

Ведется работа по благоустройству пешеходной зоны. Первая ее часть уже сдана, а вторую часть, которая располагается ближе к стадиону, планируем завершить к началу чемпионата. В целях обеспечения безопасности установлено 14 видеокамер, которые будут интегрированы в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Кроме того, будет расширена проезжая часть, приведены в порядок торговые павильоны вдоль дороги.

— Какие новые объекты инфраструктуры построены к ЧМ-2018?

— К чемпионату проводится реконструкция тренировочной площадки детской спортивной школы СДЮСШОР имени Александра Сыроежкина, в том числе, строительство нового стадиона на 500 зрительских мест с обустройством футбольных полей согласно требованиям FIFA.

— Как проходит строительство футбольного стадиона?

— Работы по строительству выполнены практически в полном объеме. Построено здание административно-бытового комплекса, где расположится конференц-зал на 100 человек, раздевалки, тренерские, душевые, массажные комнаты. Завершено строительство хозяйственно-бытового блока с ангаром для техники. Выполнены работы по послойному основанию и дренажу футбольного поля с трибунами на 500 зрителей, засеяна трава для создания газона. Обустроены наружные сети водопровода, канализации, электроснабжения и наружного освещения. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы по внутренним инженерным сетям и благоустройство. Закупается оборудование, мебель и необходимый инвентарь.

— На какой стадии находится реконструкция учебно-тренировочного центра Государственного училища олимпийского резерва города Бронницы, в котором будет жить аргентинская сборная?

— В основном жилом комплексе, где разместятся спортсмены, нужно провести ремонт. В каждом номере должны быть установлены кондиционеры, стационарные телефоны, сейфы, рабочие столы, биде в туалетных комнатах, массажные столы и многое другое. В каждой комнате необходимо повесить занавески со 100-процентной светозащитой. Кроме того, в соответствии с требованиями оргкомитета чемпионата предстоит установить кровати определенного типа. В течение месяца — до конца апреля все три этажа здания будут приведены в порядок и подготовлены к размещению мебели.

— Как будет использоваться учебно-тренировочный центр после окончания ЧМ-2018? Кто сможет в нем заниматься?

— В этом центре традиционно размещаются команды сборной России по стрельбе из лука и тхэквондо. Также у нас проводят свои сборы команды по гребле на байдарках и академической гребле. После ремонта учебного центра наши спортсмены продолжат располагаться в Бронницах, только в более комфортных условиях.

— Ранее министр культуры Московской области Оксана Косарева сообщила, что число аргентинских болельщиков, которые приедут в подмосковные Бронницы, может превысить количество местного населения. Так сколько болельщиков ожидается в Бронницах?

— Пока нельзя сказать точно, сколько гостей к нам приедет. Но мы должны заранее просчитать посадочные места в наших ресторанах и кафе и понять, нужно ли увеличить их количество за счет летних веранд. С этой целью привлекаем инвесторов, которые будут готовы обеспечить питание гостей. По официальным данным, в Бронницах ожидается 1,4 тысячи болельщиков — такое количество людей мы готовы принять, и даже в два раза больше. С этой целью планируется построить палаточный лагерь для болельщиков. Он будет обеспечен необходимым минимумом удобств для комфортного нахождения людей: водой, питанием и возможностями для проведения досуга. Там установят сцену, а место вокруг отведут под фестиваль болельщиков.

В Бронницах проживает 22,4 тысячи жителей. И мы готовимся к тому минимуму гостей, который можем на себя взять: это около 5 тысяч человек. Если все же к нам приедут 22 тысячи болельщиков, то город не сможет их вместить. В крайнем случае они могут быть рассредоточены в Жуковском, Воскресенске, Домодедове, Люберцах, Дзержинском — совсем не обязательно проживать в том же месте, где и сборная.

У нас в городе нет гостиниц, и к чемпионату мира их построить не успели бы. Поэтому и рассматривается вопрос о размещении гостей на прилегающих территориях, в других поселениях или в частном секторе. Для строительства гостиницы в старой части города нужно разрешение министерства культуры . В центре города располагается соборный храм во имя Архистратига Михаила, и строить вокруг него высотки не совсем правильно.

— Как будет организована безопасность в городском округе при проведении ЧМ-2018?

— У Главного управления региональной безопасности и МВД опыт проведения подобных массовых мероприятий уже есть. Мы установили систему «Безопасный регион», в которую интегрировали ряд камер на территориях городских школ, детских игровых площадок, пешеходной зоны на центральной площади, парке «Ракушка». На данный момент в целом по городу установлено 29 камер. К концу 2018 года планируем установить еще 240 видеокамер в местах массового пребывания людей, на территориях муниципальных учреждений и спортивных объектов. В том числе, для безопасности спортсменов — участников предстоящего чемпионата 38 камер будут установлены в спортивном блоке строящегося стадиона. При необходимости все записи с них будут передаваться в правоохранительные органы. К тому же спортивный блок с двух сторон окружен водными объектами — Москвой-рекой и озером Бельское, что позволяет создать удобный режим охраняемой территории.

Специальный координационный центр будет заниматься вопросами перемещения болельщиков и определять, где им нельзя находиться. Он создается как на муниципальном уровне, так и на областном. При необходимости к обеспечению безопасности и порядка подключим частное охранное предприятие «Дубровник» и казаков.

— Планируется ли привлечь волонтеров к работе на ЧМ-2018? Чем они будут заниматься?

— Сейчас создаем базу волонтеров, которые в этот период готовы оказывать помощь гостям. Ими могут стать люди, уже участвовавшие в подобных спортивных мероприятиях, включая старшеклассников. Обязательное условие — владение английским языком. Они будут встречать автобусы с болельщиками и вручать им специальные буклеты с картой города. На ней указаны пункты питания, туалеты, медпункты, кинотеатры, музеи, автобусные остановки, пляж и другая полезная для гостей информация.

Кроме того, волонтерам, возможно, придется рассказывать гостям о достопримечательностях нашего города и Подмосковья в целом. Для этого планируется обучить добровольцев.

— Сколько всего волонтеров вам потребуется?

— На данный момент в базе волонтеров уже более 100 человек. Если будут необходимы дополнительные помощники, мы обратимся к нашим соседям — муниципалитетам, на территории которых мероприятия чемпионата не проводятся.

— Как готовятся к чемпионату муниципальные службы города?

— В настоящий момент идет ремонт в больнице, куда смогут обращаться гости. Будем привлекать туда специалистов со знанием английского языка. Их трудоустроят по временным договорам. Сотрудники со знанием английского также потребуются в МФЦ и ЕДДС-112.

— Планируется ли подготовить специальную развлекательную и досуговую программу для иностранных гостей?

— Будут проводиться фестивали для болельщиков. Вместе с координационным советом нам предстоит решить, сколько мероприятий запланировать. Это могут быть различные конкурсы, театрализованные представления, концерты местной самодеятельности или соревнования на воде. Помимо этого планируются мастер-классы и товарищеские матчи между болельщиками и жителями города. Мероприятия в рамках фестиваля болельщиков будут проходить минимум через день. Учитывая то, что 20 июня — день флага Аргентины, 24 июня — день рождения Лионеля Месси, а 9 июля День независимости Аргентины, получается, что все праздники в этот период связаны именно с Аргентиной. Поэтому нам нужно изучить культуру страны, чтобы не выглядеть невеждами.

— Появится ли навигация в городе на иностранных языках? Где конкретно и на каких языках?

— В городе будут установлены специальные кубы с картами местности. На этих картах будет указана точка, где человек в данный момент находится, а также показан маршрут до необходимого ему места. Кроме того, информация на английском языке будет размещена на вывесках учреждений сферы услуг. Ее установку владельцы кафе и ресторанов будут осуществлять собственными силами, но с утвержденным нами логотипом. Все должно быть оформлено в едином стиле.

— Как местные жители относятся к ожидаемому наплыву иностранных гостей?

— Я думаю, что сейчас жители города не готовы дать этому положительную или отрицательную оценку. Ведь мы еще никогда не принимали такое количество гостей. Появление в городе дополнительно большого числа людей влечет за собой трудности, связанные с вывозом мусора, охраной порядка, движением на дорогах и так далее. Тем не менее, это праздник для нашей страны и любителей футбола во всем мире. Наша задача — выглядеть гостеприимными и радушными хозяевами, несмотря на неизбежные неудобства. После чемпионата о Бронницах узнают в самых разных странах. Только представьте, сколько человек лайкнет фото в Инстаграме Лионеля Месси с хэштегом о чемпионате мира и Бронницах. Если фотографии, разлетевшиеся по миру, оставят у людей позитивное впечатление, значит, нам все удалось. Если на них что-то будет выглядеть плохо или грязно, нас оценят негативно.

Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы понравиться. Будем стараться подготовить для болельщиков интересную вечернюю программу и разнообразить досуг. Надеюсь, что жители Бронниц с терпением переживут такое грандиозное радостное «стихийное бедствие», как чемпионат мира по футболу.

— Насколько вырастут цены в кафе, ресторанах к чемпионату мира?

— Во время подобных мероприятий повышение цен на услуги частного бизнеса неизбежно. Так происходит всегда и везде. Но владельцы кафе и ресторанов должны понимать, что стоимость и качество любой продукции или услуги будут сравнивать с общемировыми ценами и уровнем сервиса. Поэтому кружка пива не должна стоить в разы больше, чем она стоит обычно.

В связи с этим мы призываем частный сектор не завышать цены до неразумных пределов и уже собирали по этому поводу предпринимателей. Во-первых, мы попросили, чтобы они изучили аргентинскую кухню, ее традиции. Например, пьют ли аргентинцы квас или компот, какое мясо едят, любят ли острое, что готовят в праздники и т.д. Во-вторых, необходимо предложить гостям и свою национальную кухню — во всем ее разнообразии.

— Расскажите, пожалуйста, много ли в округе бездомных животных? Планируется ли увеличить план отлова, чтобы усилить безопасность гостей во время чемпионата?

— У нас есть бездомные животные. Часть из них прививают и стерилизуют в ветклиниках. Такие животные имеют на ухе желтую бирку. В настоящий момент начинаем работать с теми животными, которые не были выловлены и привиты. Их не так много, но отловить всех не получается. Проблема в том, что бездомные животные имеют тенденцию к миграции, и заморозить цифру таких кошек и собак на каком-то постоянном уровне сложно. К тому же существуют защитники животных, которые их прикармливают и считают, что животных нельзя трогать. Однако нужно понимать, что, если какая-нибудь собака укусит Месси или еще кого-либо, это выльется в международный скандал. Поэтому нам приходится принимать превентивные меры.

— Изменятся ли маршруты движения общественного транспорта во время чемпионата?

— Дополнительно увеличим количество маршрутов и автобусов на линии. Так, для перевозки болельщиков на стадионы в дни проведения матчей или в аэропорты будут задействованы дополнительные ресурсы «Мострансавто». Продлим один из маршрутов до спортивного объекта, который останется и после проведения чемпионата мира.

— Если предположить, что после чемпионата мира кто-то из иностранных гостей захочет остаться жить в Бронницах, помогут ли власти их обустройству?

— В Бронницы приедут гости из Аргентины. Они должны понимать, что наш климат резко отличается от тех условий, к которым они привыкли. Например, морозы, подобные нынешним, для них могут стать серьезным вызовом. Но если кто-то из аргентинцев все-таки захочет остаться жить в Бронницах, мы будем только рады. Это значит, что им настолько понравилось русское гостеприимство и радушие, что даже суровый климат не стал препятствием. В любом случае к взаимодействию мы готовы.

— Капитан аргентинской сборной, лучший бомбардир в истории испанской «Барселоны» Лионель Месси во время чемпионата будет отмечать свой день рождения. Как в Бронницах поздравят звезду мирового футбола?

— Как я уже упоминал, капитан сборной Лионель Андрес Месси родился 24 июня. Конечно, мы готовим ему подарок, и это будет что-то национальное. С такой просьбой мы обратились на гжельский завод, мастера которого создадут интересный сувенир специально для прославленного футболиста. Также планируем подготовить для него и всей аргентинской команды небольшой концерт. Оказалось, что не только Месси будет праздновать свой день рождения во время проведения чемпионата мира. Например, 27 июня день рождения у защитника сборной Аргентины Хермана Пеццельи, 29 июня его отмечают центральный полузащитник Эвер Максимильяно, Давид Банега и полузащитник Леандро Даниэль Паредес. Конечно, поздравлений будет много, и во времени мы будем сильно ограничены. Но надеемся, что нам хотя бы предоставят такую возможность. Кроме того, в рамках фестиваля для болельщиков по случаю дня рождения их кумира подготовим культурную программу.