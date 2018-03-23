Адриано восхитился красотой российских девушек

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано рассказал о травме партнёра по команде Зе Луиша и восхитился красотой российских девушек.
«Не думаю, что Зе Луиш увлечён не лечением травмы живота, а русской красавицей, которая великолепно танцует. У него действительно очень сильно болят мышцы пресса, поэтому он не может играть и тренироваться», — цитирует Адриано «Спорт-Экспресс».
Бразилец выразил надежду, что Зе Луиш скоро поправится и вернётся к полноценным тренировкам.
«Я восхищаюсь красотой русских девушек. Когда идёшь в магазин, то обязательно встретишь пять-шесть очень красивых русских девушек», — отметил Адриано.
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