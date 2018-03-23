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Фанат «Барселоны» услышал гимн команды и вышел из комы
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Фанат «Барселоны» вышел из многодневной комы, услышав гимн футбольного клуба «Севилья» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
21-летний испанец Франсеск Перальта потерял сознание в, казалось бы, безобидной ситуации. Во время любительской игры в футбол два месяца назад молодой человек столкнулся со своим соперником и ударился головой. После этого у него начались конвульсии. Когда Перальту доставили в больницу и сделали операцию, он впал в кому.
В медицинском учреждении испанца навещали члены его семьи. Как передают местные СМИ, спустя 17 дней после инцидента во время визита родных Перальты его мать начала исполнять гимн "Севильи", который считается одной из официальных песен этого футбольного клуба с 2005 года. К женщине присоединилась сестра впавшего в кому и его отец. И в этот момент произошло чудо — молодой человек неожиданно для всех очнулся.
Сам Перальта признался: "Гимн "Севильи" мне нравится больше всего, хотя сам я болею за "Барселону". Испанец также заявил, что, несмотря на случившееся, не собирается прекращать играть в футбол. К слову исполнитель песни Франсиско Хавьер Лабандон Перес, более известный как Эль Арребато, уже пригласил молодого человека к себе на концерт.
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