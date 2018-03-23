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РФПЛ допустил сокращение участников лиги на 2-3 клуба
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Глава РФПЛ допустил сокращение участников лиги на 2-3 клуба 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) может сократить количество участников Чемпионата России на два или три клуба, допустил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
«Может, нам стоит сделать шаг назад, сократить два-три клуба, провести в порядок свое хозяйство. А затем двинуться до 18 команд. Это тоже возможно», — сказал он журналистам.
По его словам, со следующего сезона процедура выдачи лицензий клубам будет ужесточена.
«В новом сезоне критерии лицензирования клубов будут ужесточены. В случае несоответствия, РФПЛ вышлет протокол Российскому футбольному союзу, отдел лицензирования не будет выдавать лицензию клубу на следующий сезон», — сказал Прядкин.
Он прокомментировал ситуацию вокруг пермского футбольного клуба «Амкар», который из-за плохого состояния поля согласился провести домашний матч против московского «Локомотива» на московской «РЖД-Арене».
«Мы не хотим закрытую лигу, но, наверное, прежде чем выйти в премьер-лигу, клуб должен иметь не только спортивную, но и экономическую составляющую: стадион, спортивную базу, финансовые гарантии. Как это понимать, что пермский «Амкар» не может найти €300 тыс., чтобы поменять пятилетний газон? Мы выделяем им деньги (из маркетингового пула РФПЛ. — RNS)», — сказал он.
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