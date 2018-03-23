РФПЛ допустил сокращение участников лиги на 2-3 клуба

По его словам, со следующего сезона процедура выдачи лицензий клубам будет ужесточена.

«Мы не хотим закрытую лигу, но, наверное, прежде чем выйти в премьер-лигу, клуб должен иметь не только спортивную, но и экономическую составляющую: стадион, спортивную базу, финансовые гарантии. Как это понимать, что пермский «Амкар» не может найти €300 тыс., чтобы поменять пятилетний газон? Мы выделяем им деньги (из маркетингового пула РФПЛ. — RNS)», — сказал он.

Он прокомментировал ситуацию вокруг пермского футбольного клуба «Амкар», который из-за плохого состояния поля согласился провести домашний матч против московского «Локомотива» на московской «РЖД-Арене».